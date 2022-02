Rümmelsheim

Auf der A61 bei Rümmelsheim: Kleintransporter wird beschossen

Am Dienstagmorgen gegen 11.10 Uhr nahm der Fahrer eines niederländischen Kleintransporters auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz auf der Gemarkung Rümmelsheim mehrere Einschläge in seinem Heckbereich wahr. Nachdem er von der Autobahn abgefahren war, machte der 68-Jährige Dellen und Lackabplatzer an seinem Fahrzeugheck aus.