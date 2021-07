Es wirkt schon fast surreal in Zeiten einer Pandemie: Livemusik und strahlende Menschen vor den Bühnen, auf der Wiese sitzend und zeltend am Waldesrand. Es dürften mehr als 400 Gäste im Alter von 3 bis 70 Jahren am Samstag gewesen sein. Und es waren auffällig viele junge Familien auf dem Festivalgelände in Auen. Sie waren so bunt gemischt wie das Programm, und es hätten auch bis zu 800 Besucher sein dürfen.