60 Wohneinheiten in fünf Gebäuden inklusive Tiefgarage, Bäckerei und Netto-Markt realisiert der Neu-Isenburger Projektentwickler Schoofs an der Ecke Schlossstraße/Salinenstraße in Bad Kreuznach. Das „Salinenquartier“ genannte Wohngebiet bekommt zudem einen schicken Innenhof, begrünte Dächer und wird noch transparenter (mehr Glas) gestaltet als bisher.