Auch Kreis Mainz-Bingen tendiert zu Rot: 49 Neuinfektionen über das Wochenende

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldet über das Wochenende 15 Neuinfektionen im Landkreis Mainz-Bingen und 34 neue Fälle in der Stadt Mainz. Insgesamt sind es derzeit 12.243 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Davon kommen 5305 aus dem Landkreis Mainz-Bingen, 6938 aus der Stadt Mainz. Die Zahlen spiegeln den Stand von Montag, 14 Uhr. Insgesamt wurden im Landkreis bisher 241 (plus 17) Mutanten festgestellt, in der Stadt Mainz 251 (plus 29).

Die Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner nach der Inzidenzberechnung des Landes Rheinland-Pfalz (LUA): Landkreis Mainz-Bingen 42 (unverändert, Gefahrenstufe orange), Stadt Mainz 54 (plus 4), Alarmstufe rot.

Bedauerlicherweise bestätigte das Gesundheitsamt des Landkreises insgesamt 359 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus, davon im Kreisgebiet 191 (plus 2) und in der Stadt Mainz 168 (unverändert). Als bereits genesen gelten 11.467 Menschen, davon in Mainz-Bingen 4918 und in der Stadt Mainz 6549.

Aktuell infiziert sind 417 Personen, davon leben im Landkreis Mainz-Bingen 196 und in der Stadt Mainz 221.