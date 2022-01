Glück gehabt: Der Glan und seine Nebenflüsse schwollen durch ergiebigen Regenfall am Dienstag zwar kräftig an, die Fluten gingen jedoch laut Hochwasserpegel Odenbach nicht über 455 Zentimeter hinaus. Diese Marke war gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum gestrigen Mittwoch erreicht und hielt sich bis gegen 4 Uhr, ab 4.15 Uhr sanken die Fluten demnach kontinuierlich.