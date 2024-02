Das Ämterhaus als Binger Verwaltungsgebäude ist bald Geschichte. In nicht öffentlicher Sitzung hat der Stadtrat mehrheitlich dem Ankauf des Sparkassengebäudes in der Mainzer Straße zugestimmt. Wohl nicht alle Fraktionen sind in Jubel ausgebrochen. Hauptsächlich sei die CDU die treibende Kraft für den Kauf gewesen.