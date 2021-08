Nachdem die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montagabend einstimmig beschlossen haben, in allen Ländern Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in regionalen Impfzentren anzubieten (so wie es in Arztpraxen bereits möglich ist), hat das Impfzentrum des Kreises Bad Kreuznach sein Angebot direkt umgestellt.