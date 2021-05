Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch diesmal an Fronleichnam (Donnerstag, 3. Juni) keine Prozessionen geben. Manche Gemeinden feiern an diesem Tag eine ganz normale Messe und erinnern so an die Einsetzung des Abendmahls durch Christus, manche beschließen diese Messe zusätzlich mit dem eucharistischen Segen mit der Monstranz. In Winzenheim gehen die Katholiken ins Freie, nämlich auf den Schulhof, und feiern dann dort die Heilige Messe.