Dörrebach

Das Problem, die Kinderbetreuung und ihren Beruf unter einen Hut zu bekommen, haben derzeit viele Eltern. Seit Mitte März sind die Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz mit Ausnahme von Notgruppen geschlossen. Auch für die Erzieherinnen in den Kitas der katholischen Kita gGmbH Koblenz ist plötzlich alles anders. Viele von ihnen arbeiten aktuell zu Hause. Viele Teams versuchen, durch kreative Ideen mit den Kindern und Eltern auch während der Corona-Krise in Kontakt zu bleiben und den Familien zur Seite zu stehen.