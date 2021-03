Asbest im Erdreich: Kippt das seit Jahren umstrittene Weinsheimer Baugebiet Lay/Glockenacker/Hörnchen? Damit wird sich der Gemeinderat am heutigen Dienstagabend ab 19 Uhr unter Punkt eins der Tagesordnung befassen. Hintergrund: Wie alle anderen Dörfer der Region hatte auch Weinsheim eigene Müllkippen, in denen so ziemlich alles abgeladen wurde, was in Haushalt und Landwirtschaft anfiel.