Aber muss man alles tun, was man darf, alles in Facebook schreiben, was man zu wissen glaubt, Andersdenkende diffamieren, sogar bedrohen?

Nein! Muss man nach Simmertal, um gegen die Einschränkungen zu protestieren, die sich mit zunehmender Durchimpfung und sinkenden Inzidenzwerten lockern, und sogar die Jahnbadöffnung am Donnerstag ermöglichen?

Nein! Nach vier Spaziergängen und Bürgersprechstunde mit Landrätin, Bürgermeister Jung und Ortsbürgermeisterin Bleisinger sollte es gut sein.

Und was sollte man jetzt tun? Ich meine: zu Hause bleiben!