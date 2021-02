Gut zwei Jahre ist der Großbrand in der ehemaligen Marumfabrik her, als im Zuge von Sanierungsarbeiten im Inneren ein Feuer ausbrach, dass das stadtbildprägende Gebäude fast zerstört hätte. Seitdem ist Eigentümer Roland Ruegenberg beharrlich dabei, seinen ursprünglichen Plan, das Fabrikgebäude für seine eigene Maschinenbaufirma instand zu setzen, in die Tat umzusetzen.