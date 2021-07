Aquarelle als Liebeserklärung an den Wein: Schwartz-Crato präsentiert Werke in Lorenz'scher Weinkolonnade

Mitten im Kurgebiet blüht die Kunst: Der seit vielen Jahren in der Kur- und Badestadt lebende Künstler Berthold Schwartz-Crato beendet in der Lorenz'schen Weinkolonnade die trockenen Corona-Zeiten. Seine Präsentation reizvoller Aquarelle unter dem Titel „Gemalte Liebeserklärung an die Welt der heimischen Wingerte” ist eine Hommage an den Wein. 5 Euro pro verkauftem Bild gehen an den Förderkreis Brückenhäuser.