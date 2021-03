Wurden nicht nur in zwei, sondern darüber hinaus in weiteren Apotheken in der Region Bad Kreuznach nicht zertifizierte Corona-Schutzmasken an Senioren verteilt? Dem Rentner Achim Lange-Winkler aus Feilbingert war aufgefallen, dass die jeweils drei im Rahmen der kostenlosen Verteilaktion des Bundes an ihn und seine Frau in zwei verschiedenen Apotheken Ende Dezember ausgegebenen Masken keine korrekten CE-Nummern hatten.