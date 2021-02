Apotheke verteilte nicht zertifizierte Masken: Achim Lange-Winkler aus Feilbingert erwägt Anzeige

Ist das ein Ausnahmefall – oder handelt es sich um ein grundsätzliches Problem? Diese Frage stellt sich dem Betrachter angesichts der Erfahrungen von Achim Lange-Winkler. Der 68-Jährige gehörte Ende Dezember zu denen, die in der Apotheke im Rahmen der Verteilaktion des Bundes drei kostenlose FFP2-Masken erhielten. Der lungenkranke Rentner aus Feilbingert machte, was vermutlich kaum einer macht: Er überprüfte anhand der CE-Nummern, ob sie zertifiziert sind – und siehe da: Sie waren es zu seiner großen Überraschung nicht. Das galt auch für die Masken, die seine Frau in einer anderen Apotheke erhielt.