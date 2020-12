Archivierter Artikel vom 19.07.2020, 10:11 Uhr

Rüdesheim

Anwohner und Feuerwehr löschten gemeinsam: Brennende Thujahecke beschädigte geparktes Auto in Rüdesheim

Alarm in Rüdesheim: Eine Thujahecke war in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr in der Roxheimer Straße aus unbekannter Ursache in Brand geraten und beschädigte ein Fahrzeug.