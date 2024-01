Plus Bad Kreuznach Anwohner parken künftig für 180 Euro: Stadt Bad Kreuznach versechsfacht Jahresgebühr Zum 1. März verteuert sich die Gebühr für Anwohnerparken in Bad Kreuznach. Monatlich kostet ein Ausweis nun 15 Euro, für das ganze Jahr sind das 180 Euro. Damit versechsfacht sich diese Gebühr. Zuvor betrug sie 31,50 Euro per anno. Von Marian Ristow

Eine Abstimmung darüber war in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend nicht nötig: Die Festsetzung der Gebühr ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung und bedarf keiner politischen Abstimmung in einem Gremium. Der Stadtrat muss lediglich angehört werden, was an diesem Abend erledigt wurde. Mit der nun finalen Erhöhung der Gebühren findet ...