Plus Kirschroth

Antrag abgelehnt: Julian Assange wird kein Ehrenbürger in Kirschroth

Von Bernd Hey

i Julian Assange (Archivbild) Foto: Frank Augstein/dpa/AP

Julian Assange, weltweit bekannter Investigativjournalist und Mitbegründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, sitzt seit fast fünf Jahren in London in Haft. In Kirschroth (VG Nahe-Glan) wurde nun ein Antrag formuliert, den Australier zum Ehrenbürger zu ernennen. Doch daraus wird nichts.