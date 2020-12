Bad Kreuznach

Volksfest und Sport in einem: Der Bad Kreuznacher City- oder Firmenlauf lockt Jahr für Jahr Tausende an und auf die Kurzstrecke durch die Stadt. Im Sommer 2021 soll das Großevent rund um den Kurpark in die elfte Runde gehen, dann mit professioneller Unterstützung. Ab Januar 2021 übernimmt die Agentur „n plus sport GmbH“ die Traditionsveranstaltung von Radiosender „Antenne Bad Kreuznach“.