Anstieg seit Donnerstagnachmittag um 22 auf 4365 Infizierte, Wocheninzidenz im Kreis Bad Kreuznach: 44,2

Aktuell sind keine Personen in stationärer Behandlung, 165 werden von der Corona-Stabsstelle betreut. In den vergangenen sieben Tagen wurden folgende Fallzahlen in den Verbandsgemeinden gemeldet:

Stadt Bad Kreuznach: 24

VG Bad Kreuznach: 13

VG Rüdesheim: 18

VG Nahe-Glan: 3

VG Lalo-Stromberg: 3

VG Kirner Land: 9

Die Wocheninzidenz liegt in Kreis laut Rechenmodell des Landes bei 44,2.

In folgenden Kitas und in einer Schule traten in den vergangenen sieben Tagen Corona-Infektionen auf:

Kita „Die Birkenbergstrolche“ Roxheim

Kita „Kendelstraße“ Winzenheim

Kita „Arche“ Bad Kreuznach

Kita Waldlaubersheim

Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim