Anstieg im Kreis Bad Kreuznach um 3 – Wocheninzidenz bei 31,6

Kreis Bad Kreuznach. Anstieg seit Sonntagnachmittag um 3: Damit liegt die Zahl der Infizierten im Kreis Bad Kreuznach bei 4265. 8 Bürger befinden sich aktuell in stationärer Behandlung.

Insgesamt sind bisher 120 mit dem Coronavirus Infizierte gestorben. Aktuell werden 166 Bürger von der Corona-Stabsstelle betreut.

In den vergangenen sieben Tagen wurden folgende Neuinfektionen in der Stadt und in den Verbandsgemeinden gemeldet:

Stadt Bad Kreuznach: 24

VG Bad Kreuznach: 0

VG Rüdesheim: 3

VG Nahe-Glan: 9

VG Lalo-Stromberg: 12

VG Kirner Land: 2

Die Wocheninzidenz des Kreises liegt laut Rechenmodell des Landes bei 31,6.

Zusatzstatistik: 2 Prozent aller neuen Fälle in den vergangenen sieben Tagen wurden in Alten- und Pflegeeinrichtungen registriert, 10 Prozent in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, RehaKliniken, Arztpraxen.