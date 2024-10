Plus Kirn Anschauliche Heimatkunde zum Thema Kirn: Modellausstellung in der Dominikschule Von Armin Seibert i Die Kirner Kerb hatte es den Buben Joschua (links) und Leon Bott und ihrem Opa Karlheinz besonders angetan. Fotos: Armin Seibert Foto: Armin Seibert Die Modellaussstellung in der Kirner Dominikschule zog mehr als 500 Besucher an. Lesezeit: 3 Minuten

Joschua ist drei Jahre alt und schaut seit über zwei Stunden staunend auf Augenhöhe, was sich auf Tischen in der Sporthalle der Kirner Dominikschule alles dreht und leuchtet, Musik oder Krach macht. Manfred Kuhnert ist 83. Er reiste aus Thüringen zur Modellausstellung an, betrachtet mit seinem Mainzer Freund Jürgen Stapelmann ...