Meisenheim

„Momentan ist es nicht einfach für uns, da wir beide in der gleichen Branche tätig sind“, sagt Goldschmiedin Astrid Pauly. Zusammen mit ihrem Mann Gerhard, der auch Edelsteingravuren und kunstvolle Unikate kreiert, führt sie die Goldschmiede Pauly in der Amtsgasse 15 in Meisenheim. Ebenso wie viele Einzelhändler, Dienstleister, Hotel- und Gastronomiebetriebe ist das Familienunternehmen von den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie betroffen.