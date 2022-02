Annabell Wolter aus Waldböckelheim hat sich eine ganz besondere Aufgabe gesucht: Für sechs Monate lebt die 22-Jährige in Tansania, um dort als Freiwillige in einer Kindertagesstätte sowie Vorschule für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung zu arbeiten. Dafür ist die junge Waldböckelheimerin gut gewappnet: Im Oktober hat sie ihren Bachelor in Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Sonderpädagogik abgeschlossen.