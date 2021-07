Landtagsabgeordneter Michael Simon (SPD, Pfaffen-Schwabenheim) hat sein Bürger- und Wahlkreisbüro in der Beinde 50 in Bad Kreuznach eröffnet. „Es wurde gestrichen und tapeziert, Möbel wurden gekauft und aufgebaut, auch eine kleine Küche ist Teil des Büros“, schreibt er in einer Pressemitteilung. Ziel: Das Büro soll Anlaufstelle für alle Bürger und deren Anliegen sein.