Bad Kreuznach

Angriff an der Bushaltestelle: Grapscher suchte rasch das Weite

Wer war der Mann, wer hat etwas gesehen und kann Angaben machen? Am frühen Freitagmorgen begrapschte ein Unbekannter eine 61-jährige Frau an einer Bushaltestelle in der Salinenstraße (auf Höhe der Commerzbank). Der Mann hatte sie erst kurz angesprochen und ihr danach an die Brust gegriffen. Die Frau schlug die Hand des Mannes weg und stieß den Unbekannten von sich. Sofort entfernte sich der Mann in Richtung Stadtausgang.