Angebot der Kreuznacher Stadtverwaltung an Familien ohne Garten: Temporäre Spielstraßen in den Osterferien

Aufgrund der fortdauernden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen werden die Osterferien für viele Familien wieder zu einer Herausforderung – vor allem, wenn ein eigener Garten fehlt, in dem die Kinder spielen können. Wie bereits in den Sommerferien richtet die Stadtverwaltung daher temporäre Spielstraßen als sichere Aufenthalts- und Spielräume in der Stadt ein. In den Osterferien sind anlog zu 2020 folgende Straßen oder Straßenabschnitte für den Durchgangsverkehr gesperrt und als Spielstraßen beschildert: