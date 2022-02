Andreas Schnorrenberger organisiert Kreuznacher Automobilsalon 2022 – Datum vormerken: 23. und 24. April

Das bestätigte der Bad Kreuznacher Eventmanager Andreas Schnorrenberger („Meine Stadt“) am Montagmittag auf Anfrage. Er wird die zweitägige Großveranstaltung, seit Jahrzehnten größte Automesse in Rheinland-Pfalz, organisieren. Schon lägen erste Zusagen teilnehmender Autohäuser aus Stadt und Kreis vor, unter anderem aus Weinsheim und Wallhausen. Weitere Händler wird er in den nächsten Tagen ansprechen, kündigte Andreas Schnorrenberger an: „Bis jetzt habe ich ein gutes Feedback.“ Ein weiterer Bericht folgt. mz