Klassische und jazzige Töne im Weingut Rapp in Bad Münster am Stein-Ebernburg

Jazzfreunde dürfen sich am kommenden Samstag, 10. August, auf Norbert Dömling (Bass) und Tony Lakatos (Saxofon) freuen. Foto: Wilfried Heckmann

Auf die Freunde des gepflegten Jazz wartet auch in diesem Jahr mit dem Sommernachts-Jazz im Weingut Rapp in Ebernburg am Freitag, 9., und Samstag, 10. August, ein musikalisches Bonbon. Für Jazzfreunde sind diese Tage ein Muss, hat doch Walter Rapp seit 30 Jahren bei der Auswahl der Musiker stets ein glückliches Händchen bewiesen.

Genau genommen bietet Rapp in diesem Jahr sogar an drei aufeinanderfolgenden Tagen Musik im Weingut an. Denn erstmals nimmt er auch den Sonntag mit in seinen Konzertzyklus auf. Unter dem Titel „Klassik im Weingarten“ gastiert am Sonntag um 16 Uhr Arabella Pare mit Klaviermusik von Franz Schubert und Franz Liszt ...