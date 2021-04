Corona machte weder vor Ostern noch an Ostern Pause. Daher wurden schon an Karfreitag und am Samstag kreisweit zahlreiche Teststationen geöffnet. Und an den beiden Feiertagen war beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz in seiner Abstrichstation an der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznachs aktiv und testete zahllose Bürger.