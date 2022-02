Starkoch Dominik Wetzel und Gastronom Angelo Gallucci laden zum Start der besonderen Kulinarikreihe „DINEgrafenstein – Wetzel meets Friends“ am 2. April unter der Überschrift „Back to the Roots“ (zurück zu den Wurzeln) ins Hofgut Rheingrafenstein ein. An der langen Tafel wird den Gästen zum Preis von 149 Euro ein Fünf-Gänge-Menü inklusive ausgesuchter Weine, Aperitif und Amuse bouche, Kaffeespezialitäten und Wasser geboten.