Bad Kreuznach

Wegen dreifacher Vergewaltigung verurteilte das Amtsgericht 2019 einen pakistanischen Staatsbürger, der damals in Bad Kreuznach lebte, zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. In diesem Fall ging das Amtsgericht bis an seine obere Strafgrenze. Der heute 33-jährige Angeklagte wurde direkt nach dem Urteilsspruch noch im Gerichtssaal wegen Fluchtgefahr festgenommen und sitzt seitdem in der Justizvollzugsanstalt. Vor dem Landgericht begann am Dienstag die Berufungsverhandlung. Der Angeklagte wollte einen Freispruch erreichen. Er beharrt wie schon in der ersten Instanz darauf, dass der Sex von beiden Seiten gewollt war.