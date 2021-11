Nun ist das sicher, was ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht den Sommer über ins Wanken gebracht hatte: Thomas Blechschmidt (CDU) wird ab dem 3. Januar 2022 Bad Kreuznachs Bürgermeister sein und die Geschäfte von Vorgänger Wolfgang Heinrich (zuletzt parteilos) übernehmen. Am Montagabend wurde der 56-jähriger Nieder-Olmer von Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) zu Beginn der wohl letzten Stadtratssitzung des Jahres in Präsenz im Leonardo-Hotel ernannt und vereidigt.