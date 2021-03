Der Internationale Frauentag 2021 steht an und es gibt keinen Informationsstand von Amnesty International in der Fußgängerzone? Keine Abendveranstaltung über Femizide in Südamerika, wie vor einigen Jahren? Nein, leider ist all dies derzeit nicht möglich, aber dennoch ist es wichtig, auf die Situation von Frauen aufmerksam zu machen, wofür die örtliche Presse und auch Antenne Bad Kreuznach gute Plattformen bieten.