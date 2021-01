Bad Kreuznach

Keine einfache Zeit machen zurzeit die ambulanten Pflegedienste durch. Wir fragten Tamara Hinterkircher, Inhaberin des Pflegedienstes „Am Schlosspark“ in Bad Kreuznach, was sie sich von politischen Entscheidungsträgern wünscht. Etliches klappe gut, aber mancherorts hakt es auch. Um beispielsweise ihren finanziellen Mehraufwand geltend zu machen, sitzt sie tagelang am Schreibtisch. Dabei würde sie lieber diese Zeit für ihre Patienten nutzen.