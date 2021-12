Kirn

Am Tag vor Heiligabend: Versuchter Raubüberfall auf Kreissparkasse in Kirn

Einen Tag vor Heiligabend ist die Filiale der Kreissparkasse Birkenfeld in Kirn Ziel eines versuchten Überfalls geworden. Ein bislang noch unbekannter Täter betrat am Donnerstag, den 23.12.2021, gegen 16.30 Uhr die Sparkassenfiliale durch den Haupteingang, wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet.