Kirn

Am heutigen Donnerstag wird die Kirner Privatbrauerei ab 21 Uhr abends drei Stunden lang in blauem Licht erstrahlen. „Die Leute können sich das, mit genug Abstand, am Tag des Bieres von außerhalb des Brauereigeländes ansehen, die Brauerei selbst ist geschlossen. Es soll ein Zeichen sein, dass wir noch leben."