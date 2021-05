Am Silbersee bei Feilbingert (und anderswo): Wer grillt und Müll hinterlässt, muss zahlen

Der Silbersee bei Feilbingert ist ein beliebtes Ausflugsziel, vor allem an heißen Tagen im Sommer. Das schafft immer wieder Probleme, wenn sich Besucher nicht an die Vorschriften halten und den idyllischen Platz im Naturschutzgebiet zum Partystrand machen. Die Beliebtheit sorgt dafür, dass Sommer für Sommer einige Bußgelder eingenommen werden von unachtsamen bis leichtsinnigen Zeitgenossen, die trotz Verbot im See baden oder ohne einen Gedanken an die verheerenden Folgen eines Brandes bei sengender Hitze einen Grill anwerfen.