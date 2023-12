Am Samstag steigt „Kreuznach leuchtet“: Glanzvoller Advent in der Innenstadt rund um die Brückenhäuser

Zum vierten Mal wird die Innenstadt am ersten Adventssamstag, 2. Dezember, bei der Aktion „Kreuznach leuchtet“ im vorweihnachtlichen Glanz erstrahlen. Die Besucher erwartet eine Illumination der Kauzenburg, der Brückenhäuser, der Pauluskirche sowie der Kolonnaden am Eingang zum Kurpark. Die Kreuzkirche ist in diesem Jahr wegen der bekannten Sanierungsarbeiten nicht dabei.

Auf die illuminierte Kauzenburg können sich die Besucher der Bad Kreuznacher Innenstadt am Samstag freuen. Foto: Achim May

Ein Glühwein- und Kinderpunsch-Wanderweg führt vom Kornmarkt über die Nahebrücke an der Pauluskirche vorbei zu den Kolonnaden. An den Ständen bieten verschiedene Nahewinzer in Zusammenarbeit mit Weinland Nahe eine adventliche Stimmung.

Das Programm startet um 16 Uhr mit einer interkulturellen Einstimmung auf dem Kornmarkt. Im Anschluss wird ab etwa 16.15 Uhr das Bläserensemble der Musikschule Mittlere Nahe Weihnachtslieder erklingen lassen. Ab 17 Uhr verzaubert der Chor Capriccio seine Zuhörer mit einer winterlich-weihnachtlichen Einstimmung im beleuchteten Brückenbogen unter der Alten Nahebrücke. Von 17 bis 19 Uhr lädt ein besinnlicher Lichterweg in der Pauluskirche dazu ein, selbst auf Impulsreise zu gehen.

500 Schokoladennikoläuse und ökumenische Adventsmeditationen

Zwischen Kolonnaden und Kornmarkt können sich Besucher zwischen 17 und 21 Uhr gegen einen kleinen Obolus, der Projekten in der Innenstadt zugute kommen soll, mit der städtischen Fahrrad-Rikscha transportieren lassen – ein Service der engagierten „Klara“-Fahrer Hans Peter Klein, Manfred Karst, Klaus Schneider und Frank Zurmühlen. Mehr als 500 Schokoladennikoläuse werden an die Besucher verschenkt.

Um 18 Uhr schließt sich eine ökumenische Adventsmeditation in St. Nikolaus an. Zeitgleich können Besucher auch den weihnachtlichen Liedern vor der Pauluskirche lauschen, die das Jugendorchester der Musikfreunde Winzenheim zu Gehör bringen wird. Um 19 Uhr heißt es dann „Agora Music School goes Christmas“ unter den Kolonnaden am Kurpark. Zum Abschluss stimmt ab 20 Uhr der Chor ReJOYsing auf dem Kornmarkt in die Adventszeit ein.

Der Besuch der Glühwein- und Kinderpunschstände soll auch belohnt werden. An jedem Stand gibt es Stempel und Stempelkarten. Sind auf der Karte Stempel aller vier Stände, kann man am Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es eine exklusive Stadtrundfahrt im „Blauen Klaus“ mit dem Oberbürgermeister. red