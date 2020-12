Mandel

Anfang März fand die Dorfkonferenz zum Auftakt der neuen Runde in Sachen Dorferneuerung in Mandel statt. Die Ratsmitglieder hatten schon 2017 beschlossen, den Spielplatz in der Römerstraße zum Dorfplatz umzubauen. Die Arbeiten für dieses Projekt starteten nach Ostern mit einem wegen der Corona-Pandemie reduzierten Team.