Menschen sensibilisieren, für Demokratie und Menschenrechte einzutreten und in einem breiten Bündnis gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit Flagge zu zeigen, das wollen die Organisatoren vom Netzwerk am Turm und dem Bündnis „Kreuznach für Vielfalt”. Anlass war die Versammlung von Gruppen rechtsextremer, rassistischer und antidemokratischer Gesinnung am Mahnmal „Feld des Jammers” am Sonntagnachmittag.