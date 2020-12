Feilbingert/Kreis Bad Kreuznach

Feilbingert. Nacktbader, Camper, Grillfans, schwimmende Hunde, Paddler, Müllberge und vor Tagen gar ein privater Pornodreh – nichts, was es am Feilbingerter Silbersee nicht gäbe. Dabei steht das idyllisch gelegene und an einer Stelle 15 Meter tiefe Gewässer im Wald der knapp 1600 Einwohnergemeinde bereits seit gut 100 Jahren unter Naturschutz. Und wird seit Jahrzehnten heimgesucht.