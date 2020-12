Bad Sobernheim

2017 hat Eva Maria Wolf das alte Malteser-Hospitalgut in der Kleinen Kirchstraße 2 in Bad Sobernheim erworben. Einst gehörte der Gutshof zum unmittelbar angrenzenden Haus Wandesleben. Früherer Eigentümer des Hospitalguts war Friedrich Wilhelm Utsch. In den Räumen schuf Wolf eine Wohngemeinschaft (WG), deren Bewohner gerade während der Corona-Pandemie wie eine Familie sind.