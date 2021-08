Hunderte Menschen wanderten am traditionellen Weinfest-Samstag in Meddersheim zu den acht Ständen durch die Weinberglage Altenberg. Und am Ende des Tages waren alle zufrieden. Besucher und Standbetreiber lobten die „Wein(-sicht)“-Wanderung unter den aktuell geltenden Corona-Bestimmungen in höchsten Tönen und sprachen von einer überaus gelungenen Alternative.