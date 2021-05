Wenn es um Mehrgenerationenplätze geht, setzte bislang der wunderschöne Perlbachplatz in Kappeln die Maßstäbe. Doch nun will die westliche Grenzgemeinde St. Julian mit ihrem Mehrgenerationenplatz-Plan das Kappeler Kleinod noch toppen. 612.000 Euro soll er kosten. Im Spätsommer soll Baubeginn sein und in 15 Monaten bereits die Einweihung folgen.