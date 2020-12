Bad Kreuznach

Glas ist einer der ältesten und bis heute einer der wichtigsten Werkstoffe des Menschen. Seine Verwendung ist breit gestreut und unverzichtbar, vom alltäglichen Gebrauchsgegenstand bis zum Einsatz in Zukunftsbranchen. Glas spielte auch in der Kreuznacher Stadt- und Wirtschaftsgeschichte eine wichtige Rolle, das ist einer von vielen Aspekten der Ausstellung „Wein in alten Flaschen“ im Schlossparkmuseum.