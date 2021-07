Alte Morbacher Tankstelle zieht um

Ein kleines Stückchen Alltagsgeschichte wird in der kommenden Woche in Morbach abgebaut und findet eine neue Bestimmung im Freilichtmuseum Bad Sobernheims: die ehemalige Aral-Tankstelle in der Bernkasteler Straße, Ecke Gerberweg. Erbaut im Jahr 1954, versorgte Familie Wilbert ihre Kundschaft hier über Jahrzehnte hinweg mit Diesel, Benzin und anderem Zubehör rund ums Auto. Nachdem die Tankstelle nicht mehr rentabel war, das Tankwarthaus und auch die umliegenden Gebäude einige Zeit leer standen, soll das Areal nun neu bebaut werden.