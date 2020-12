Kirn

Es weihnachtet sehr! Von Adventstimmung ist derzeit nicht nur in Kirn wenig zu spüren. Wenn dann noch das Gotteshaus gesperrt und die Pfarrstelle verwaist ist, kommen beim Warten aufs Christkind trübe Gedanken. Als stadtbekannter Optimist will Klaus Käthler, seines Zeichens und Vorsitzender des Kirner Orgelbauvereins und stellvertretender Pfarreienratsvorsitzender nicht in das allgemeine Klagelied mit einstimmen.