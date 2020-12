Bad Kreuznach

Der Jahrmarkt lockt zu normalen Zeiten nicht nur Massen von Besuchern „nix wie enunner“, es tummelt sich immer auch viel, längst nicht nur lokale Prominenz auf der Pfingstwiese. Doch diesmal ist wegen Corona alles anders – also werfen wir einen Blick zurück in das Who is who der Jahrmarktprominenz der vergangenen Jahrzehnte. Dieter Gronbach, Vorsitzender des Freundeskreises Kreuznacher Johrmarkt, hat sie aufgelistet.