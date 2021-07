Die meisten Träger von Kindertagesstätten, deren Personal und auch die Ortsbürgermeister sind nicht gerade glücklich über das Kitazukunftsgesetz, das am 1. Juli in Kraft getreten ist. Bockenaus Ortsbürgermeister Jürgen Klotz beschwerte sich in der Bokenauer Ratssitzung: Seitenweise Infos landen auf seinem Schreibtisch und seinem Computer. „Man kann es manchmal nicht nachvollziehen, an was du als Träger alles denken musst“, bekräftigte er.